Agro.- Catalunya intensifica el control de los daños que causa la fauna cinegética en los cultivos

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado contratar a la empresa pública Transformació Agrària, SA (TRAGSA) para llevar a cabo servicios de apoyo al sector agrario para hacer frente a los daños relacionados con la fauna cinegética sobre los cultivos, por un importe de 2,15 millones de euros.

La empresa dispondrá de cinco equipos de tres técnicos especialistas distribuidos por las comarcas de Lleida, Girona y Terres de l'Ebre, informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

También habrá activos tres equipos operadores de drones con cámara térmica para obtener una radiografía real de densidades y daños, que permite la detección de los ejemplares problemáticos, la estimación de la abundancia y su distribución respecto de los sitios de conflicto.

Los efectos de la sobreabundancia generados por algunas especies cinegéticas ocasionan graves pérdidas, principalmente en los cultivos y ganadería, pero también en la salud y la seguridad de las personas, e incluso en la biodiversidad.

Por eso, los objetivos generales del encargo son el apoyo en las tareas de vigilancia y seguimiento de la fauna cinegética y de los daños producidos por las especies cinegéticas sobre las personas, las actividades humanas o el medio natural, y el apoyo en la ejecución y seguimiento de los planes de control poblacional.

La información relativa a estas actuaciones, llevadas a cabo en el marco de los planes de control poblacional que están vigentes, se podrá seguir de forma resumida accediendo al 'Observatori agroalimentari, rural i ambiental'.