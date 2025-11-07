Agro.- Catalunya muestra su creatividad gastronómica en el congreso Worlds of Flavour de EEUU

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha mostrado su creatividad gastronómica en el congreso internacional Worlds of Flavour, que se ha celebrado del 5 al 7 de noviembre en el campus CIA at Copia, en Napa Valley, en California (Estados Unidos).

La presencia catalana en el congreso se ha articulado a través de Prodeca, empresa pública de la Generalitat, para posicionar a Catalunya como "referente de alimentación creativa y gastronomía innovadora", según ha informado Prodeca este viernes en un comunicado.

Esta acción se enmarca en la estrategia de internacionalización del sector agroalimentario catalán y el refuerzo de los vínculos comerciales con el mercado norteamericano, "uno de los más atractivos por su dimensión, capacidad de innovación y poder prescriptor".