Agro.- Los centros de actividades marítimas generan un negocio de 176 millones anuales en Catalunya

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BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El volumen de negocio generado por los centros de actividades marítimas de Catalunya durante 2024 se situó en 176 millones de euros, cifra similar a la de 2023, con un valor añadido bruto de 73 millones y un empleo de casi 2.500 trabajadores directos, informa este sábado la Conselleria de Agricultura de la Generalitat en un comunicado.

Éstos son algunos de los datos del estudio sobre la dimensión socioeconómica del sector de las actividades marítimas en Catalunya, elaborado por el departamento en colaboración con el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), que se ha presentado en el marco del Saló de la Immersió de la Feria de Cornellà (Barcelona).

En cuanto a las academias náuticas, centros de inmersión y centros de actividades marítimas (CAM), actualmente existen 617 centros registrados, una cifra que representa 33 centros más que el año anterior.

Por lo que respecta al modelo de empresa, el 91% de los centros responde a un modelo de microempresa, con menos de nueve personas ocupadas y solo un 3% tiene más de 20 trabajadores.

El estudio también apunta a que las actividades marítimas recreativas presentan una fuerte estacionalidad: se concentran en los meses más cálidos y registran su máximo de actividad entre finales de junio y agosto, por lo que el 39% de los centros comienza su actividad en junio y la finaliza en septiembre.