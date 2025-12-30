Agro.- Coca-Cola reparte 525 comidas solidarias en Catalunya

Reparto de comidas solidarias de Coca-Cola - COCA-COLA

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola ha impulsado el reparto de 525 comidas solidarias entre personas vulnerables en las provincias de Barcelona y Lleida a través de la colaboración con entidades del territorio dentro de su iniciativa 'Refresca tu espíritu navideño', informa este martes en un comunicado.

En Barcelona, se ha unido a diversas organizaciones como Rubricatus, Arrels, Fundación IPPS, Residencia Mollet, de Mollet del Vallés (Barcelona), y Cuina Justa, encargada de elaborar las comidas repartidas en la provincia de Barcelona, y en Lleida ha contado con la colaboración de Aspros, que también se ha encargado de elaborar los menús repartidos en la ciudad.

Voluntarios de Coca-Cola han trabajado mano a mano con algunas de estas organizaciones para el reparto de las comidas, así como en labores organizativas.

"Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas", ha afirmado la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en Catalunya, Igone Bartumeu.

REPARTO EN TODA ESPAÑA

Además de Barcelona y Lleida, estas comidas se reparten también en Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, Granada, Sevilla, Valencia, Alicante y Tenerife.

Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de casi 50 asociaciones, ONG, bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería, y se han repartido más de 10.000 comidas en total.