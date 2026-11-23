BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Condis y Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer (Fecec) han impulsado la XII campaña 'Pebrots pel Càncer' para recaudar fondos que contribuyan a programas de atención y apoyo psicosocial a personas con cáncer y sus familias, y reflejar el trabajo de las entidades de la federación.

Esta edición coincide con dos fechas destacadas para las entidades impulsoras: el 65 cumpleaños de Condis y el 25 de la Fecec, informan ambas este lunes en un comunicados.

El 26, 27 y 28 de noviembre, Condis pondrá a la venta 66.000 mallas de pimientos solidarios a un precio simbólico de 2 euros, y más de 545 voluntarios colaborarán en la campaña en estos supermercados para dar a conocer la iniciativa, informar la clientela de sus objetivos y animar a la gente a participar.