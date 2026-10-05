Agro.- Corpinnat incorpora a Fèlix Massana Ràfols y llega a las 24 bodegas

Fèlix Massana Ràfols - CORPINNAT

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Corpinnat ha sumado a Fèlix Massana Ràfols como bodega asociada a la marca colectiva y, con esta incorporación, aprobada en la asamblea celebrada el pasado 28 de septiembre, llega a las 24 bodegas elaboradoras del Penedès.

La nueva bodega de la marca, liderada por Fèlix Massana y Cristina Castillo, se fundó a principios de los 2.000, aunque desde hace cuatro generaciones la familia Massana es viticultora de los viñedos situados en Sant Pau d'Ordal (Barcelona), informa Corpinnat en un comunicado.

La incorporación de Fèlix Massana Ràfols en Corpinnat culmina un "exigente proceso" de auditoría y certificación realizado por Bureau Veritas para garantizar el cumplimiento del reglamento de uso de la marca colectiva.

Entre otros requisitos, la bodega ha acreditado la viticultura ecológica durante los últimos tres años y ha superado las auditorías del proceso de elaboración de los espumosos, así como las auditorías sensoriales y catas de vinos base.

Desde su constitución, Corpinnat ha incorporado Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut, Pardas, Bufadors, Cisteller, Viader, Mas de la Basserola, Celler Kripta, Demost, Mas Bertran, AT Roca, Celler Mir, Torné & Bel, Juvé & Camps, Mas Vilella y, ahora, Fèlix Massana Ràfols.