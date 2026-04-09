Agro.- Detectados 11 nuevos casos de PPA en la zona de alto riesgo de Barcelona

Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha confirmado la detección de 11 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes dentro de la zona de alto riesgo en Collserola (Barcelona), en un comunicado este jueves.

En total, durante la última semana se han realizado 343 análisis de muestras, de las que 332 han sido negativas y los positivos han representado el 3,21% del total.

Desde el inicio del brote a finales de noviembre se han detectado 252 positivos de los 3.388 jabalíes analizados en once municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

Durante la última semana se han capturado 294 jabalíes en la zona infectada, por lo que las capturas ascienden a 3.325, y la Generalitat estima que fuera de la zona afectada se han capturado 26.587 jabalíes en lo que va de año.

Hasta el momento se han instalado 26 trampas y 40 'pig brigs', y se han instalado 45 kilómetros de cierres en la zona afectada para evitar la entrada o salida de jabalíes.