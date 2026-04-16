Agro.- Detectados 16 nuevos casos de PPA en la zona de alto riesgo de Catalunya

Jabalíes - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de la detección de 16 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de alto riesgo: uno en Barcelona, ocho en El Papiol y siete en Molins de Rei (Barcelona).

De las 289 muestras analizadas esta semana, 273 han resultado negativas, mientras que las positivas representan un 5,54% del total, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Desde el inicio del brote, el 28 de novembre, se han detectado 268 casos positivos de los 3.677 jabalíes analizados en 11 municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

Durante la última semana se han capturado 318 jabalíes en la zona infectada, por lo que las capturas ascienden a 3.775, y la Generalitat estima que fuera de la zona afectada se han capturado 26.587 jabalíes en lo que va de año, ya que en abril y mayo no se realizan batidas.

Además, hasta el momento se han instalado 26 trampas y 40 'pig brigs' y para evitar la salida o entrada de jabalíes dentro de las zonas restringidas, se han ejecutado 255 cierres.