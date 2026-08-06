Detectados 2 nuevos casos positivos de PPA en Catalunya dentro de la zona de alto riesgo

Jabalí - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 2 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya la última semana, todos en la zona delimitada de alto riesgo.

Un positivo ha sido en Barcelona y otro en Sant Just Desvern (Barcelona), informa la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.

De las 460 muestras analizadas en los últimos 7 días, 2 han sido positivas, lo que sitúa en un 0,40% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 375 los animales infectados desde el inicio del brote.