Agro.- ElPozo Alimentación, Ramaderia Cortasa y Ganados Casals, premiados en el PronosPorc 2025

ElPozo Alimentación, Ramaderia Cortasa y Ganados Casals, premiados en el PronosPorc 2025 - MERCOLLEIDA

LLEIDA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Juan Pedro Florido (ElPozo Alimentación), Josep Maria Cortasa (Ramaderia Cortasa) y Llorenç Casals (Ganados Casals) se han proclamado ganadores de la XV edición de los premios PronosPorc, organizados por Mercolleida y que han tenido lugar este jueves en el Palacio de Congresos la Llotja de Lleida.

Los premios PronosPorc dan a conocer al mejor analista del sector porcino de España en base a las reuniones del mercado porcino que cada semana tienen lugar en las instalaciones de Mercolleida, informa la lonja en un comunicado.

Juan Pedro Florido ha sido el ganador del PronosPorc de la categoría Cerdo Cebado; Josep Maria Cortasa lo ha sido de la categoría Lechón, y Llorenç Casals se ha llevado el premio de la categoría Cerda.

Las cotizaciones de porcino que cada semana establece Mercolleida en sus diferentes categorías (cerdo cebado, lechón y cerda) son el resultado de reuniones semanales donde los productores y mataderos o comercializadores más representativos del sector porcino español aportan sus conocimientos sobre la situación del mercado.

Estas cotizaciones son utilizadas como precio de referencia para más del 90% de las compras y ventas de cerdos que se realizan en España y, en el caso del cerdo cebado, "es referencia europea del precio español", según la lonja.