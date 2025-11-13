Agro.- Los espumosos Corpinnat se incorporan como socio colectivo a Pimec

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el presidente de Corpinnat, Pere Llopart, formalizan la incorporación de la marca a la patronal como socio colectivo - CORPINNAT

La Asociación de Viticultores y Elaborados Corpinnat (AVEC) se ha incorporado como socio colectivo a la patronal Pimec, y ha presentado su proyecto de espumosos este jueves en un acto ante un centenar de empresarios de Catalunya, en la sede de la patronal, informan en sendos comunicados.

El presidente de la marca, Pere Llopart, ha sostenido que la alianza con Pimec es para ellos "natural y muy importante", y que es un paso adelante en la colaboración con el tejido económico catalán.

Ha señalado los compromisos que la marca colectiva tiene con los reglamentos de la UE citando la colecta manual y ecológica, la vinificación íntegra en propiedad, las largas crianzas y el compromiso con las variedades y viñedos de larga duración, a pesar de ser una marca que, como no es una Denominación de Origen (DO), no recibe ayudas públicas.

"Nacimos de una necesidad de reivindicar una forma de trabajar orientada a la calidad y el compromiso con el territorio", y ha añadido que necesitan apoyo económico y reconocimiento de las instituciones públicas.

Finalmente, ha destacado que la alianza con Pimec permitirá sumar esfuerzos en la defensa de las pymes y de proyectos empresariales con "los mismos valores de calidad, innovación y compromiso con el país".