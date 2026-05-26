Agro.- Eurecat presenta gemelos digitales y nuevos ingredientes en Expo Foodtech 2026

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BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Eurecat prevé presentar tecnologías punteras para la transformación del sector agroalimentario, como gemelos digitales para optimizar la producción alimentaria y nuevos ingredientes en la feria Expo Foodtech 2026.

El encuentro se celebra este miércoles y jueves en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), y el centro tecnológico contará con un estand propio, informa en un comunicado este martes.

Además, presentará soluciones que integran inteligencia artificial, robótica, procesos de fermentación y herramientas de análisis avanzadas para responder a los retos en sostenibilidad, eficiencia y salud de esta industria.

Entre estos avances están sistemas agrovoltaicos con módulos fotovoltaicos orgánicos, flexibles y semitransparentes o invernaderos fotovoltaicos.

También plataformas para la obtención y validación de ingredientes y nutracéuticos de origen natural con el aprovechamiento de subproducto.

PROGRAMA OFICIAL

Los representantes del centro tecnológico participarán en el programa oficial del salón, como el encuentro 'Tendencias y tecnologías en alimentación 2026 y más allá', en el que participará el responsable de Proyectos Singulares de Alimentación, Ignasi Papell.

Además, el responsable de Tecnologías de IA para el sector agroalimentario de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada, Pol Torres, estará en el encuentro 'Automatización, robótica e IA en la industria alimentaria: eficiencia de procesos y reducción de costes'.