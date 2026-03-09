Agro.- La Fageda destina 4,2 millones a inversiones industriales en su fábrica de lácteos

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper - GENERALITAT - Archivo

GIRONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fageda ha destinado 4,2 millones de euros a inversiones industriales en su fábrica de lácteos en Santa Pau (Girona), de los que el Govern ha aportado 2,6 millones, a través del Programa InnvESS-Treball Protegit, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este lunes.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha visitado las instalaciones de la empresa para ver el resultado de las inversiones y conocer el impacto en generación de ocupación y en el desarrollo de un modelo productivo inclusivo.

Las inversiones han permitido el mantenimiento de 59 puestos de trabajo y la creación de 10 nuevos, todos ocupados por personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o en riesgo de exclusión social.

Sàmper ha destacado que La Fageda "es un referente en inclusión laboral" y que demuestra que se puede combinar éxito empresarial y compromiso social.

El plan de inversiones se ha realizado durante 2,5 años y ha incluido la compra de maquinaria y la realización de obras de adecuación para ampliar la capacidad productiva de la planta y mejorar la eficiencia de los procesos.