Agro.- La FCAC prevé que la cosecha de arroz aumentará un 4,4% "en un escenario de normalidad"

Archivo - Semillas de arroz antes de su recogida. - María José López - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) prevé que la cosecha de arroz aumentará este año en un 4,4%, hasta 138.957 toneladas, "en un escenario de normalidad" tras la sequía, en un comunicado este jueves.

La entidad ha explicado que la campaña empezó con un "retraso importante" por las lluvias de la primavera, que dificultaron los trabajos de preparación del terreno.

Sin embargo, "un nacimiento rápido" y un junio muy caluroso permitieron que el cultivo se desarrollara correctamente, mientras que el calor de agosto no le afectó y las tormentas de finales de septiembre fueron localizadas.

La federación ha lamentado que "continúa habiendo déficits importantes" en la gestión de las malas hieras, así como un déficit de productos fitosanitarios para el control de 'Pyricularia'.

Además, ha alertado de que las tormentas provocarán una dispersión del caracol manzana a nuevas parcelas e infraestructuras de riego, por lo que la incidencia "se puede incrementar sensiblemente la próxima campaña".