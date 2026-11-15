Agro.- La Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida) acaba con 14.000 visitas y 15.000 litros vendidos

Imagen de la feria - FIRA DE L'OLI VERD

LLEIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 29 Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida), celebrada este fin de semana, ha acabado con 14.000 visitantes y 15.000 litros de aceite vendidos, informa este domingo la organización en un comunicado.

Los organizadores hacen un "balance bastante positivo" de la edición, con cerca de 100 expositores y colaboradores y un amplio programa de actividades gastronómicas, culturales y divulgativas.

El alcalde, David Masot, y el presidente de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, han destacado la buena respuesta de los clientes los 2 días pese la lluvia del sábado por la tarde, que afirman que solo afectó ligeramente a la afluencia de gente.

Las cifras de asistencia han sido similares a años anteriores y se han cubierto todos los objetivos planteados por la organización, sobre todo en lo relacionado con las ventas.

JOSEP RULL Y JORDI PUJOL

La feria recibió el sábado la visita del presidente del Parlament, Josep Rull, en un acto que incluyó la recepción institucional en el Ayuntamiento, la visita al recinto ferial y una actuación de 'gegants'.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido reconocido este domingo como Amic de l'Oli tras firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento.