Agro.- La Generalitat abona 4,7 millones para combatir plagas y enfermedades vegetales

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat abonará este viernes 4.749.506,70 euros para luchar contra plagas y enfermedades vegetales con sistemas alternativos a los químicos, informa en un comunicado este miércoles.

En total, recibirán las ayudas 4.843 personas ubicadas en 29 comarcas y con un impacto territorial de 63.325 hectáreas de cultivo.

El objetivo es reducir la aplicación de productos químicos y fomentar el uso de sistemas alternativos a la lucha química contra plagas y enfermedades, como los sistemas de lucha biológica, la confusión sexual y la captura masiva.