Agro.- La Generalitat contratará a 30 personas para reducir la población de jabalíes tras la PPA

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha autorizado la ampliación de la plantilla presupuestaria del Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con 30 nuevas contrataciones para "dar respuesta a la situación actual de sobrepoblaciones de determinadas especies cinegéticas", como es el caso de los jabalíes.

La medida se enmarca en el incremento de algunas de estas especies en los últimos años, que superan en número la capacidad de sus hábitats naturales de absorberlos, lo que acaba por generar efectos negativos en la seguridad ciudadana, daños económicos y materiales, según informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El objetivo del Govern, establecido la semana pasada para hacer frente a la crisis de la peste porcina africana (PPA), por contar con una población de 4 jabalíes por cada kilómetro cuadrado, un 37% menos que actualmente, y para lo que necesitará capturar un 50% de la población actual.

De las nuevas dotaciones de personal, 23 serán especialistas en medio natural para apoyar las actuaciones de control de especies y su seguimiento, mientras que las 7 plazas restantes serán de técnicos de gestión para tareas administrativas, como es la organización de censos o valoración de daños.

Por su parte, el Departament de Agricultura también ha confirmado la creación de la Taula del Senglar de Catalunya, que ha descrito como "una herramienta estratégica" para abordar la sobrepoblación de esta especie en concreto en el territorio.