Agro.- El Govern abona 5,1 millones en ayudas para el mantenimiento y mejora de las zonas húmedas

Imagen de un campo de arroz. - GOVERN

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat hará efectivo este viernes el pago de 5,1 millones de euros en formato de ayudas agroambientales para el mantenimiento y mejora de las zonas húmedas, ha informado en un comunicado.

Las ayudas corresponden a la campaña 2025 y beneficiarán a un total de 1.158 personas de 8 comarcas diferentes, que reúnen algo más de 21.094 hectáreas de cultivo, en el marco del Plan estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para el período 2023-2027.

El objetivo del Govern pasa por fomentar las prácticas agrarias con un grado elevado de sostenibilidad en las principales zonas húmedas de Catalunya para mantener la biodiversidad.

A través de las mismas, el Govern también prevé "hacer frente a la amenaza relativa de las limitaciones vinculadas a las zonas húmedas agrarias" en espacios naturales protegidos, que producen una gran cantidad de bienes y servicios en los territorios.

La mayor partida presupuestaria irá destinada a las Terres de l'Ebre (Tarragona), con más de 4,6 millones de euros repartidos entre algo más de un millar de personas, seguido de Girona, con ayudas por 549.684 euros, y Catalunya Central, con otros 3.360 euros.