El Govern aprueba incorporar una FP de transformación alimentaria en Mollerusa (Lleida)

LLEIDA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha dado el visto bueno para incorporar un nuevo ciclo de grado medio de Formación Profesional de Elaboració de Productes Alimentaris en el Institut Mollerusa (Lleida) para el próximo curso, en base a una petición hecha en noviembre por la agrupación empresarial Agrupem, explica este miércoles el Govern en un comunicado.

Así lo han anunciado la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca, en un acto al que también han asistido el presidente Agrupem, Joan Caba; el director del instituto, Antoni Reig; el director de Serveis territorials de Educación y Formación Profesional, Ruben Mansilla, y diversos representantes de empresas de la comarca.

Gil ha explicado que Agrupem formuló la petición a la Delegació del Govern al detectar una falta de profesionales de este sector en la zona, y el departamento, tras evaluar la situación, finalmente ha flexibilizado la planificación de la oferta de FP.

En este sentido, la delegada del Govern en Lleida ha valorado que este ciclo se enmarca en una de las líneas "estratégicas" de la conselleria, como es la adaptación de la oferta de formación profesional a las demandas laborales de cada territorio.

"Cada territorio y cada comarca presenta una características productivas propias, determinadas por su tejido empresarial, los sectores predominantes y las oportunidades emergentes, y estas particularidades requieren una oferta formativa lo más adaptada posible", ha añadido.

Roca, por su parte, ha afirmado que este proceso de colaboración para crear el curso es un ejemplo aplicable a otros territorios y sus sectores estratégicos, mientras que desde Agrupem, Caba ha defendido la necesidad de valorar la formación especializada en el sector de la transformación alimentaria, que ya ocupa a alrededor de un 20% de la población en la comarca.

El nuevo FP ofrecerá 30 plazas y una oferta de 2.000 horas distribuidas en dos cursos académicos, de las cuales la mitad serán a través de una estancia formativa en una empresa, y ofrecerá formación teórica y práctica en materia de elaboración y envase de productos alimentarios, mantenimiento de equipos mecánicos y técnicos en términos de higiene y seguridad o prevención de riesgos laborales.