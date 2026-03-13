Agro.- El Govern convoca ayudas de 5 millones para rehabilitar viviendas en el mundo rural

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en un acto celebrado en Planoles (Girona) - GENERALITAT

GIRONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado una convocatoria de 5 millones de euros del Programa de rehabilitación para el mundo rural 2026, gestionado por la Agència de l'Habitatge de Catalunya.

En un acto celebrado en Planoles (Girona), la consellera ha asegurado que existe el compromiso por parte del Govern de "abrir convocatorias iguales en los próximos años hasta movilizar 20 millones de euros de ayudas", informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

El programa se dirige a los 590 municipios rurales catalanes, con el objetivo de facilitar que estos proyectos sean viables y que los propietarios, cooperativas y administraciones locales "puedan dar el paso de rehabilitar y poner estas viviendas al servicio de la vida de los municipios" para contribuir al arraigo y la forestación.

Paneque ha subrayado que prioriza "la rehabilitación de viviendas que hayan sido desocupadas al menos durante los dos últimos años y alojamientos dotacionales a partir de la transformación de edificios públicos en desuso".

Durante la presentación, el alcalde de Planoles, David Verge, ha afirmado que el municipio presentará a esta convocatoria un proyecto para la antigua casa del maestro del pueblo.