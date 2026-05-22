Agro.- El Govern paraliza una película de Russell Crowe en Sant Cugat (Barcelona) por la PPA

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat emitirá un requerimiento legal a la productora de la película 'The Last Druid', protagonizada por Russell Crowe, para paralizar el rodaje en un antiguo campo de golf en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) hasta que este cuente con un cierre perimetral acorde con las medidas de prevención de la peste porcina africana (PPA), según han confirmado fuentes de la conselleria a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', el departamento ha constatado que el cierre del campo Can Sant Joan, propiedad de Incasòl y situado en la zona de alto riesgo de la PPA, no se había llevado a cabo correctamente para impedir el paso de fauna salvaje y evitar así la posible propagación del virus más allá de la zona de riesgo, compuesta actualmente por 19 municipios.

Desde el departamento explican que la productora contaba con una autorización temporal desde febrero, condicionada al cierre perimetral y aplicación de medidas de bioseguridad, y que se ha retirado después de que el cuerpo de Agents Rurals visitara el terreno y constatara la ausencia de las mismas.

De acuerdo con las medidas de seguridad aprobadas por el Govern para contener el virus a principios de este año, que contempla que las actividades en la zona afectada se deben llevar a cabo siempre en espacios cerrados o perimetrados, este requerimiento no es una excepción, han insistido desde el departamento.

REUNIÓN

En este contexto, se celebrará también una reunión, aún sin fecha, entre el Ayuntamiento de Sant Cugat y el conseller Òscar Ordeig en relación a las restricciones de acceso y uso del medio natural en el municipio.

Desde la conselleria expresan su disposición a atender las peticiones del ayuntamiento de flexibilizar estas medidas, aunque siempre manteniendo el control riguroso para evitar una propagación del virus.