El Govern subvenciona 1,3 millones de las obras de la red de riego en Terra Alta (Tarragona)

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, este viernes durante el acto de inauguración en Tarragona. - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha inaugurado este viernes las obras de la red de regadío de la Comunidad de Regantes de la Terra Alta (Tarragona), que han contado con una subvención del departamento de 1.355.717,92 euros, sobre un total de 2.711.435,83 euros, informa en un comunicado.

Ordeig ha destacado que la actuación en la red de riego "es una nueva muestra de la clara apuesta del Govern para continuar impulsando la modernización y la eficiencia de los regadíos", con el objetivo de garantizar un reequilibrio territorial, la competitividad del sector y la sostenibilidad de los espacios rurales.

El acto también ha contado con la presencia del delegado del Govern a las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell; el director de Serveis Territorials del departamento a las Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, y el director de división de obras hidráulicas de Infraestructuras.cat, Xavier Vall-llosera.

Fundada en los años 90, la Comunidad de Regantes de la Terra Alta cubre actualmente una superficie de 9.000 hectáreas y ya se ha redactado y tramitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) un proyecto de ampliación para alcanzar a regar hasta 14.200 hectáreas.

Además, durante el acto, Ordeig también se ha referido al proyecto de un parque fotovoltaico por 7 millones de euros, actualmente condicionado a los presupuestos del departamento, pero que será "estratégico" para la comunidad de regantes y la reducción de sus costes energéticos.