Agro.- El Govern suma 8,99 millones de euros al Plan de seguros agrarios 2025

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha sumado 8,99 millones de euros al Plan de seguros agrarios 2025 para aquellas producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas que no se cubrieron en la resolución inicial a mediados de año.

Esta convocatoria de ayudas, que se ha publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), complementa el presupuesto de casi 30 millones de euros de financiación iniciales, correspondientes a las pólizas de seguros agrarios en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, explica la Conselleria en un comunicado.

Pese a hacer referencia al plan de 2025, la línea de ayudas convocada este miércoles, sin embargo, se estructura como un crédito anticipado, y van a cargo de los presupuestos del departamento para 2026.

El Departamento convoca anualmente estas ayudas en cumplimiento de su objetivo de impulsar y fomentar los seguros agrarios para salvaguardar las producciones agrarias y ganaderas.

El importe máximo para gran parte de los módulos alcanza 25.000 euros para los agricultores profesionales, explotaciones agrarias prioritarias y jóvenes agricultores, y de 10.000 euros para el resto de las personas beneficiarias.