Agro.- Illa insiste en mantener las medidas ante la PPA tras una nueva reunión del comité de seguimiento

Reunión del comité de seguimiento de la peste porcina africana (PPA) en la Generalitat

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este jueves mantener las medidas de contención y seguir las indicaciones del Govern ante la peste porcina africana (PPA) tras una nueva reunión del comité de seguimiento de la enfermedad.

Illa ha agradecido la labor de "los servidores públicos", el buen trabajo del sector porcino y la colaboración a la ciudadanía, ha señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En la reunión han estado presentes los consellers de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau; de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, además del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre otros.