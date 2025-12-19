Agro.- Lidl aportó 1.500 millones de euros al PIB en Catalunya en 2024, con 29.000 empleos

Tienda de Lidl - LIDL

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lidl ha alcanzado una aportación total de alrededor de 1.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya en 2024, contabilizando tanto el impacto directo, indirecto e inducido, explica la cadena de supermercados este viernes en un comunicado.

Esta es la principal conclusión del último 'Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España 2024', elaborado por la consultora PWC, que también destaca que la actividad de la compañía aportó la creación y mantenimiento de 29.000 puestos de trabajo en la región.

En los últimos seis años, la aportación de Lidl al PIB catalán se ha disparado un 72%, defiende la compañía, hasta representar ya un 0,54% del total del PIB autonómico, lo que "refuerza el papel de Cataluña como punto estratégico en la cadena de suministro de Lidl".

La actividad de Lidl en Barcelona lidera, en términos absolutos, la contribución al PIB catalán, con un impacto de más de 820 millones de euros a cierre de 2024, mientras que Girona destaca como la provincia con un mayor impacto relativo en términos laborales, copando un 1,59% del total del empleo provincial.

Recientemente, la cadena de supermercados ha abierto tiendas en Catalunya, en L'Ametlla de Mar (Tarragona), Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), además de una nueva plataforma logística en Martorell (Barcelona), que supuso una inversión de 140 millones de euros.