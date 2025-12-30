Agro.- Ordeig pide "prudencia" aunque el IRB descarte que el brote de PPA no provenga del Irta-CReSA

Ordeig pide "prudencia" aunque el IRB descarte que el brote de PPA no provenga del Irta-CReSA - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido este martes "prudencia" a la hora de esclarecer el origen de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya pese a que el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) haya descartado que su secuenciación genómica coincida con las muestras con las que trabaja el Irta-CReSA, a la espera de lo que concluya el Ministerio.

Lo ha dicho en una rueda de prensa, el día después de anunciarse 2 nuevos casos del virus que ascienden la cifra total a 29 y no sin antes tener unas palabras para el empresario y presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carles Vilarrubí, fallecido el domingo a los 71 años, cuyo funeral se celebra este martes.

El profesor de investigación ICREA afiliado al IRB y al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón ha asegurado este martes que las 17 muestras de PPA analizadas con las que trabajaba el Irta-CReSA no coinciden con el brote hallado en el entorno de Collserola (Barcelona), que correspondería a un nuevo subtipo: el número 29.

"El informe del IRB, pendiente de confirmación oficial del Ministerio, sostiene que la secuenciación genómica del Irta-CReSA no coincide con la de los jabalíes muertos", ha destacado Ordeig.

A la espera de lo que concluya el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), considerado de referencia a nivel estatal en este ámbito, ha remarcado que "laboratorio oficial hay uno y es muy importante respetarlo", por lo que ha instado a no tomar los resultados del IRB como los definitivos y concluyentes.