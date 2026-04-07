Agro.- Ordeig subraya el cambio de tendencia en el precio del cerdo con 4 semanas de aumentos

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha destacado el cambio de inercia en el precio de la carne de cerdo en Catalunya, que después de unos meses de caídas acumula 4 semanas de aumento, hasta situarse en 1,27 euros el kilo, cerca del precio en el que se situaba antes del estallido del brote de peste porcina africana (PPA).

Lo ha dicho este martes durante la Comisión de Agricultura que ha tenido lugar este martes en el Parlament, en el que ha valorado que el precio es "prácticamente" al mismo nivel que al inicio de la crisis, aunque aún muy por debajo del precio habitual en el que se situaba hace un año, según el precio marcado por Mercolleida.

"El objetivo continúa siendo el de la contención de la PPA, en estos momento a través de este proceso de vaciado sanitario en la zona alto y bajo riesgo", ha defendido Ordeig, una medida justificada por motivos científicos, sanitarios y técnicos, así como del blindado del área de Collserola (Barcelona).

BLINDAR COLLSEROLA

En este sentido, el conseller de Agricultura ha afirmado que era "previsible" que los casos positivos se expandieran hacia Collserola y Molins de Rei (Barcelona) por la continuidad de la zona boscosa, en relación a los casos de jabalíes positivos encontrados fuera del área inicial de alto riesgo hace un mes.

"El objetivo de las últimas semanas ha sido y es, y lo hemos conseguido, blindar esta zona, tanto la zona de Collserola-Besòs y Collserola-Llobregat y, evidentemente, la zona 0 que es la parte del norte, sobre todo en la B40", ha explicado Ordeig.

El Govern anunció la semana pasada una tercera corona perimetral más allá de la zona de bajo riesgo, y Ordeig ha confirmado el refuerzo de dos centenares de cierres actuales, tanto los que han efectuado Infraestructures.cat y Adif, en tramos de la AP7, la C58, la C16, la B23, la R2 y la R3, como de los más de 25 en pasos de fauna instalados directamente por la Generalitat.

MÁS CAZA

Además del refuerzo institucional, Ordeig ha afirmado que el Govern está trabajando para "facilitar" las capturas a otros colectivos como los cazadores, para lo que se ampliará durante más meses del año el periodo hábil de las vedas de caza de los jabalíes.

Junto a esta extensión del periodo, también se facilitarán cursos de formación o ayudas para la compra de munición, ha ejemplificado el conseller.

CIUDADANÍA

Ordeig también ha agradecido la colaboración de la ciudadanía, especialmente tras el periodo festivo de Semana Santa y ha pedido constancia en el respeto de las restricciones de movilidad: "Cuanto mejor se haga y mejores condiciones podamos trabajar, se podrá ir más rápido y podremos levantar antes las restricciones, pero seguimos pidiendo, por favor, colaboración".

El conseller también ha lanzado un "aviso" sobre varias investigaciones abiertas por la manipulación de algunas de las barreras de paso instaladas y que, ha defendido, se convertirán en medidas sancionadoras si es necesario.

GRANJAS

Respecto a las granjas, Ordeig ha explicado que se han establecido 3 niveles de bioseguridad en las explotaciones, el primero en las 5 granjas dentro de la zona de alto riesgo, y en las que se ha establecido el vaciado de las granjas y las compensaciones económicas correspondientes.

También hay otros dos niveles, en los que se han reforzado las medidas de bioseguridad, se han establecido inspecciones periódicas y se ha planteado, si es necesario, implementar limitaciones de movimiento.

GRUPOS

La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha pedido ser "inflexible" con aquellas personas que se salten las restricciones y ha alegado que si fuera un ganadero el que se saltara las restricciones o alguna medida de bioseguridad, se sabe "qué consecuencias tendría".

También ha pedido sanciones para los ciudadanos que se salten las restricciones la diputada del PP, Eva García, aunque ha resaltado la importancia de que estos ciudadanos tengan información "clara" y ha pedido que se haga una nueva auditoría para conocer el origen del brote.

Desde ERC, la diputada Montse Bergés ha pedido a Ordeig más concreción en el plan del Govern para contener la población de jabalíes más allá de las zonas de riesgo, a la vez que ha solicitado que se movilicen todos los recursos necesarios y se haga "con transparencia y coordinación robusta".

El diputado de Vox, Rafael Villafranca, ha defendido que su partido alerta desde hace años la superpoblación de jabalíes y ha repetido la importancia de la práctica de la caza y los cazadores en la gestión de la crisis.

En el sentido contrario, la diputada de Comuns, Núria Lozano, ha señalado que aunque se esté reduciendo la concentración de jabalíes, este animal no es la causa de la enfermedad, y mientras que el Govern está fiando su estrategia en la erradicación de los animales, ha dicho, la caza es sólo una de las acciones posibles y hace falta una "estrategia general de gestión del medio natural".