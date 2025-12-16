Agro.- Ordeig ve "dentro de la normalidad" los diez nuevos casos de PPA

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que los diez nuevos casos de peste porcina africana (PPA) que se han confirmado este martes están "dentro de la normalidad", ya que se ha intensificado la búsqueda.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa para actualizar el estado del brote, tras confirmarse los diez nuevo casos de jabalíes muertos por PPA, que eleva la cifra hasta 26, todos dentro del primer radio de 6 kilómetros.

Ordeig ha explicado que los nuevos casos no modifican ni el radio, ni las restricciones ni la operativa de trabajo actual para contener el foco dentro de este espacio de 6 kilómetros.

"La noticia sería que no hubiesen salido más" casos, ha añadido el conseller, que ha explicado que los cierres perimetrales permiten aumentar las capturas.

Ha avanzado que se analizarán más animales capturados, lo que puede llevar a un incremento de los casos, y que estas son las previsiones: "Lo normal es que vayan saliendo, lo deseable es que estén contenidos".

CHINA

Ordeig ha celebrado el anuncio este martes de China de reducir los aranceles al porcino español del 20% al 9,8% --y al 4,98% al procedente de un matadero de Aragón--, y ha asegurado que es una "ventaja competitiva importantísima" para el sector.

Ha asegurado que esta rebaja se debe al buen trabajo realizado, ya que el Gobierno chino "hace unas auditorías, unas inspecciones muy exhaustivas y exigentes".

"Quiere decir que hacemos las cosas bien, me atrevería a decir que mucho mejor en que en otros sitios", ha añadido el conseller.

Ordeig ha apuntado que esta noticia "da argumentos para pensar" que el sector saldrá más rápido y con menos impacto negativo de la crisis de la PPA de lo que podría haber sido.