Agro.- Los payeses en protesta queman ruedas de paja ante el Departamento de Agricultura en Barcelona

Manifestantes durante una concentración de tractores procedentes de distintos puntos de Catalunya ante la Delegación del Gobierno - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los payeses que se manifiestan este miércoles en Barcelona ante la crisis de la agricultura han quemado varias ruedas de paja ante el Departamento de Agricultura de Generalitat, en la Gran Via entre la calle Balmes y la Rambla de Catalunya.

El sindicato Unió de Pagesos (UP) ha cifrado en 200 los tractores desplazados a la capital catalana para reclamar a las administraciones una "reforma estructural del sector agrario para las crisis continuadas que sufre la payesía".

Los vehículos han salido de puntos de toda Catalunya a partir de las 5.00 horas, han llegado a la Delegación del Gobierno en la calle Mallorca a partir de las 12.30 y la manifestación acabará frente al Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume.