Vigilancia con drones - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan de control poblacional de fauna cinegética del Alt Pirineu (Lleida) para reducir el riesgo de trasmisión de tuberculosis ha sumado 5.049 capturas en su primer año y "supera los objetivos", informa el Departamento de Agricultura en un comunicado este miércoles.

Dicho plan comenzó a aplicarse el 30 de octubre de 2025, y tiene una duración de 5 años, con el objetivo de estudiar la evolución de la enfermedad a través del refuerzo de la vigilancia sanitaria y la recogida de muestras, además de reducir los reservorios y contener su propagación.

Del total de 777 muestras de tejidos analizadas, la proporción de positivos en tuberculosis se sitúa en un 3,2%, con 25 casos positivos, en su mayoría de jabalíes.