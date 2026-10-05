Agro.- Plesh cierra una ronda de 3,75 millones liderada por Ibai Llanos y Gerard Piqué

Los fundadores de Plesh junto a Llanos y Piqué - PLESH

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'foodtech' Plesh ha cerrado una ronda de financiación de 3,75 millones de euros, que ha sido liderada por el 'streamer' Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué, informa en un comunicado este lunes.

Ambos pasan a "formar parte del proyecto y de la construcción de la marca", como socios y cofundadores de la empresa, y los fondos servirán para impulsar la expansión de la marca en España e iniciar su internacionalización.

El ceo de Plesh, Jaume Betrian, ha explicado que la voluntad es aplicar una "mentalidad disruptiva a la construcción de la marca".

Llanos ha afirmado que su objetivo era "formar parte desde el principio y ayudar a construir productos" más allá de colaborar con su nombre.

Piqué ha añadido que Plesh "tiene un gran producto, una categoría enorme por delante y un equipo con mucha ambición".