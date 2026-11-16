Agro.- Los Premios Torres & Earth cumplen 10 años premiando a AgroVenpla, Amorim y D.O. Penedès

Los galardonads en los décimos Premios Torres & Earth - FAMILIA TORRES

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

AgroVenpla, Amorim, The Wine & Spirits Collective, la D.O. Penedès, Jane Masters MW y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) han sido galardonados este lunes con los Premios Torres & Earth, que cumplen 10 años.

Este año se han entregado en el Centro de Visitas de Familia Torres durante una convocatoria especial que ha puesto en valor una década de reconocimiento a personas y organizaciones comprometidas con la acción climática, informa Familia Torres en un comunicado este lunes.

MIREIA TORRES

La directora de Innovación y Sostenibilidad de Familia Torres, Mireia Torres, ha mostrado su orgullo por alcanzar el décimo aniversario y ha añadido que "lo más emocionante es ver la satisfacción de quienes los reciben y saber que su trabajo genera un impacto real".

Los premios llevan el nombre del programa ambiental que Familia Torres puso en marcha en 2008 para adaptarse al calentamiento global y contribuir a mitigar sus efectos.

PREMIOS 2026

El proyecto familiar AgroVenpla ha recibido el Premio al Proveedor de Uva por la gestión del 100% de su superficie bajo criterios ecológicos, y por su visión de sostenibilidad a largo plazo y su baja huella de carbono.

Amorim ha sido premiado por su compromiso con la conservación y gestión del Montado, "un valioso sistema agroforestal que alberga más de 300 especies vegetales y animales y actúa como sumidero de dióxido de carbono".

The Wine & Spirits Collective ha recibido el Premio a la Logística por utilizar de forma continuada durante 2026 el sistema ferroviario multimodal promovido por Familia Torres.

La D.O. Penedès ha sido reconocida con el Premio al Territorio por ser la primera denominación de origen "100% ecológica del mundo", y el galardón pone en valor su compromiso con una agricultura y una elaboración de vinos respetuosa con el medio ambiente.

El Premio a la Comunicación ha sido para Jane Masters MW por su participación en el Comité de Sostenibilidad del Instituto Masters of Wine, su defensa de condiciones laborales justas y seguras, y su coautoría del libro 'Rooted in Change: The Stories Behind Sustainable Wine'.

El Creaf ha recibido una mención especial a la Divulgación Científica por su labor de investigación aplicada sobre agricultura regenerativa, suelos y adaptación de los ecosistemas al cambio climático, así como su capacidad para acercar estos conocimientos científicos a la sociedad.