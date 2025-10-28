Agro.- Prescriptores de EE.UU. y Canadá conocen la DO Penedès como región vitivinícola ecológica

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 9 prescriptores del sector del vino de Estados Unidos y Canadá han visitado esta semana la DO Penedès, que tiene el objetivo de dar a conocer al público profesional extranjero esta región vitivinícola como la primera en celebrar una vendimia 100% ecológica este 2025.

Durante 5 días, los prescriptores han visitado varias bodegas de la DO, han conocido los orígenes y la historia vitivinícola de los vinos Penedès, informa la DO en un comunicado.

Una de las líneas de trabajo prioritarias para la DO Penedès es la de seguir creciendo en mercados internacionales, por lo que celebra esta acción con profesionales del sector.