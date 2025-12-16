Agro.- Las restricciones por DNC en Girona se levantarán entre el 26 de diciembre y el 8 de enero

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

GIRONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que las restricciones por dermatosis nodular contagiosa (DNC) se levantarán el 26 de diciembre en el foco de Cassà de la Selva (Girona) y el 8 de enero en el de Castelló d'Empúries (Girona).

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa para actualizar la información sobre el brote de peste porcina africana (PPA), en la que ha celebrado que no ha habido nuevos casos y ha dicho que es porque "se ha hecho bien el trabajo".

Ordeig ha añadido que entre este martes y miércoles se publicarán los varemos de las indemnizaciones, que serán "justas y adaptadas a los valores de mercado".

Estas indemnizaciones a las 17 granjas que tuvieron que hacer un vaciado sanitario se pagarán automáticamente, por lo que estarán abonadas antes de fin de año.

Además, durante el primer trimestre de 2026 se aprobarán nuevas ayudas para "ayudar a recuperar la capacidad productiva" de las granjas afectadas, que pueden necesitar meses o años a recuperarla.