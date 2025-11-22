Agro.- Sàmper abre la 28 Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida)

LLEIDA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha abierto este sábado la 28 Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida) junto al alcalde, David Masot, y ha visitado las paradas de expositores y colaboradores, que este año son unos 100.

Las actividades de este sábado incluyen un taller-cata de mermeladas artesanas y otro de chocolates, más un concierto nocturno, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El domingo empezará con un desayuno y entre las actividades se hará una ruta por el pueblo, la presentación de la revista 'Horizons', la investidura de Antoni Gelonch como Amic de l'Oli 2025 y un taller-cata de aceite, entre otras.