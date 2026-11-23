Archivo - Control policial para limitar el acceso a la zona afectada por la PPA, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diferentes entidades de la cadena del sector cárnico han valorado positivamente la gestión del brote de peste porcina africana (PPA) un año después de que se detectara el primer caso en Catalunya el 28 de noviembre, aunque alertan de que el impacto negativo en el sector registrado este año se mantendrá durante 2027.

El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), Ignasi Pons, ha explicado en declaraciones a Europa Press que tanto el ejercicio en curso como el que vendrá han sido negativos para el sector, y ha recordado que la aparición del brote generó "turbulencias" que han impactado en las cuentas de resultados de las empresas de toda la cadena ganadero-cárnica.

Pons también ha resaltado que este impacto ha sido mayor para las empresas de Barcelona, afectadas por la regionalización, el proceso por el que se han acotado las restricciones sanitarias y comerciales a las zonas en las que se han detectado casos positivos y que en Catalunya es de 19 municipios.

Desde Unió de Pagesos (UP), el responsable del sector porcino, Rossend Saltiveri, también ha alertado de el sector cerrará 2026 en pérdidas y ha añadido que las perspectivas para 2027 "no son muy buenas de entrada", mientras que el director de la Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), Ricard Parés, ha resaltado el impacto que tendrá otro ejercicio negativo para las pymes.

Pons ha explicado que 2026 ha sido un ejercicio malo, con unas pérdidas de alrededor de 20 euros por animal, pero que las compañías tenían el impulso de los buenos resultados del año anterior, mientras que "2027 será un año malo después de un año malo", ha alertado.

El responsable de ganadería de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Jordi Saltiveri, por su parte, ha añadido que el próximo ejercicio será "muy complicado" hasta, al menos, la mitad del año, y ha confiado en que no se encuentre ningún nuevo caso positivo en diciembre.

IMPACTO ECONÓMICO

Según una evaluación económica del impacto calculada por Unió de Pagesos, desde la aparición del primer caso, la entidad estima unas pérdidas reales de 275 millones en Catalunya, una cifra que aumenta a 1.044 millones en toda España, mientras que el precio medio anual de la carne de cerdo en Mercolleida es de 1,21 euros el kilo, un 23,3% menos que la media del año anterior.

Con esta caída del precio, junto al incremento del 0,3% del coste medio de producción, hasta 1,37 euros el kilo, el coste de la producción se sitúa en 16 céntimos el kilo en negativo, o unas pérdidas de 18,47 euros por cerdo vivo.

"No podemos seguir produciendo en pérdidas. Primero, se debe erradicar la PPA, y después hay una situación de mercado que debemos ir regulando como sector", ha reivindicado Saltiveri, que alerta de un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

CHINA E INTERNACIONALIZACIÓN

En este sentido, Saltiveri (Fcac) ha explicado que con el cierre inicial de algunos de los mercados internacionales por el brote de PPA hubo un excedente de carne que se intentó colocar en mercados europeos, lo que generó el desajuste entre oferta y demanda y redujo los precios de la carne.

Según el responsable de la organización, en Europa el consumo 'per cápita' de carne ha llegado al tope y aunque se está consiguiendo que este mantenga, el volumen del mercado intracomunitario no puede sustituir al del extracomunitario. Ha añadido que el mayor impacto se ha dado con el cierre del mercado chino, un país que ha alertado además de que cada vez es "más autosuficiente" en la producción de carne y que con el tiempo se convertirá también en abastecedor de otros mercados asiáticos.

POBLACIÓN JABALÍES

A pesar del impacto en los negocios, todos los responsables coinciden en valorar de forma positiva la gestión de la Generalitat de Catalunya y la coordinación con otras administraciones, que ha permitido contener la expansión del brote.

Sí que han puesto el foco en la población de jabalíes, con una densidad de hasta 24 animales por kilómetro cuadrado, frente al máximo de entre 7 u 8 animales recomendado por la normativa, según Saltiveri (UP), que ha pedido que se erradiquen todos los jabalíes de la zona de alto riesgo y se mantenga la vigilancia.

Por otro lado, Saltiveri (Fcac) ha añadido que la población de estos animales está descontrolada, mientras que Parés (Porcat) ha asegurado que son una plaga en toda Europa, y ha recordado que suponen un riesgo sanitario, por lo que ha abogado por abordar "en profundidad" la gestión de la fauna salvaje en el continente.