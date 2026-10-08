Publicado 08/10/2026 15:00

Agro.- La serie 'Gent amb DO' se estrena este domingo en TV3 con una emisión semanal

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante la presentación de 'Gent amb DO'
El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante la presentación de 'Gent amb DO' - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La serie documental 'Gent amb DO', que sigue a vinicultores, elaboradores y otros protagonistas de cada Denominación de Origen (DO) de Catalunya, se estrenará este domingo 11 de octubre en TV3 y contará con 12 capítulos y una emisión semanal.

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presentado este jueves la serie junto al director del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Joan Gené, la entidad impulsora de la serie, en la que ha afirmado que la pieza busca explicar y hacer pedagogía sobre este producto catalán.

Ha pedido que la serie llegue también a las redes sociales y eventos públicos y privados y sea así accesible para toda la sociedad catalana, mientras que Gené ha coincidido en que el objetivo es "acercar la realidad de la viña y el vino catalán a la ciudadanía".

En las últimas semanas, también se han puesto en marcha iniciativas como 'Gent de primera' y 'Gènesi', otras dos piezas audiovisuales sobre el sector primario catalán, y que "ponen en valor los productos catalanes y refuerzan el vínculo entre el territorio, las personas que producen los alimentos y la ciudadanía", ha explicado la consellería.

Además, en el ámbito internacional, la Promotora de los Alimentos Catalanes (Prodeca) participa en el proyecto europeo DNA-EU, dotado con 1,72 millones de euros, y por el que hasta 2029 se impulsará una compaña conjunta de promoción de los vinos de Catalunya, Grecia y el suroeste de Francia en Reino Unido.

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