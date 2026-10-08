Agro.- La serie 'Gent amb DO' se estrena este domingo en TV3 con una emisión semanal

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante la presentación de 'Gent amb DO' - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La serie documental 'Gent amb DO', que sigue a vinicultores, elaboradores y otros protagonistas de cada Denominación de Origen (DO) de Catalunya, se estrenará este domingo 11 de octubre en TV3 y contará con 12 capítulos y una emisión semanal.

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presentado este jueves la serie junto al director del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Joan Gené, la entidad impulsora de la serie, en la que ha afirmado que la pieza busca explicar y hacer pedagogía sobre este producto catalán.

Ha pedido que la serie llegue también a las redes sociales y eventos públicos y privados y sea así accesible para toda la sociedad catalana, mientras que Gené ha coincidido en que el objetivo es "acercar la realidad de la viña y el vino catalán a la ciudadanía".

En las últimas semanas, también se han puesto en marcha iniciativas como 'Gent de primera' y 'Gènesi', otras dos piezas audiovisuales sobre el sector primario catalán, y que "ponen en valor los productos catalanes y refuerzan el vínculo entre el territorio, las personas que producen los alimentos y la ciudadanía", ha explicado la consellería.

Además, en el ámbito internacional, la Promotora de los Alimentos Catalanes (Prodeca) participa en el proyecto europeo DNA-EU, dotado con 1,72 millones de euros, y por el que hasta 2029 se impulsará una compaña conjunta de promoción de los vinos de Catalunya, Grecia y el suroeste de Francia en Reino Unido.