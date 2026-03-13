Agro.- Tarragona acoge un encuentro europeo sobre relevo generacional en la agricultura

Encuentro de jóvenes agricultores europeos en Tarragona para abordar el relevo generacional del sector - GENERALITAT

TARRAGONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha acogido un encuentro de los 4 Motores para Europa, asociación de cooperación interregional europea constituida en 1988, para abordar el relevo generacional y que ha reunido a 26 jóvenes de las regiones de Lombardía, Baden-Württemberg, Auvergne-Rhône-Alpes y Catalunya.

Las jornadas, celebradas del miércoles al viernes e impulsadas por el Departamento de Agricultura de la Generalitat, han creado un espacio de diálogo entre jóvenes que quieren "impulsar una nueva generación de proyectos agrarios viables, innovadores y conectados con la sociedad", informa la Conselleria en un comunicado.

Durante tres días, los participantes han trabajado en sesiones de debate, espacios de cocreación y visitas de campo con el objetivo de identificar los principales obstáculos que afronta el campesinado joven y formular recomendaciones dirigidas a las instituciones europeas, al sector y a la ciudadanía.

Los grupos de trabajo han coincidido en cinco grandes retos compartidos en todas las regiones europeas: el acceso a la tierra, los costes de instalación y financiación, la carga administrativa, la necesidad de mejorar el acompañamiento a jóvenes agricultores, el prestigio social de la profesión campesina y la rentabilidad.

En este marco, los participantes han defendido la necesidad de simplificar y digitalizar la administración agraria para reducir la burocracia que afrontan las nuevas explotaciones, así como crear sistemas de acompañamiento y asesoramiento que ayuden a los jóvenes en la definición y consolidación de sus proyectos empresariales.

Los participantes también han subrayado la necesidad de que el relevo generacional se convierta en una prioridad transversal de todas las políticas agrarias y territoriales europeas, con recursos suficientes e instrumentos específicos que garanticen la viabilidad económica de las nuevas explotaciones.

PROYECTO CATIFA VERMELLA

En este sentido, Catalunya está impulsando el proyecto Catifa Vermella, una iniciativa del Departamento de Agricultura orientada a facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario con mayor acompañamiento, menos burocracia y mejores vías de financiación y acceso a la tierra.

El programa sitúa el relevo generacional como una "prioridad estratégica de las políticas agrarias del Govern" y despliega un conjunto de medidas para simplificar los procesos administrativos, reforzar el apoyo a los nuevos proyectos agrarios y garantizar la continuidad del tejido productivo en el territorio.