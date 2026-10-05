Archivo - Fachada de la sede de UGT Catalunya en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha pedido al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, una solución al "malestar del profesorado de las Escoles Agràries y exige una solución a su precarización", en un comunicado este lunes.

El sindicato ha explicado que los profesores de las Escoles Agràries tienen unas condiciones de jornada y horarios diferentes de los del resto de cuerpos docentes.

"UGT Serveis Públics considera esta situación discriminatoria y alerta de que dificulta la consolidación de las plantillas y favorece la fuga de profesionales", ha dicho.

Por ello, ha reclamado la "equiparación inmediata de las condiciones de jornada y retributivas" de estos profesionales con el resto de docentes.

También ha pedido una solución y que "ponga fin al aplazamiento de una problemática que afecta tanto a las condiciones laborales del personal como a la capacidad de los centros" para consolidar sus plantillas.