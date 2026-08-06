Agro.- Unió de Pagesos pide ayudas para avellanos, almendros y algarrobos afectados por la sequía

Almendros afectados por la sequía - UNIÓ DE PAGESOS

TARRAGONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha reclamado a la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ayudas para los avellanos, almendros y algarrobos afectados por la sequía de 2025, en un comunicado este jueves.

El sindicato ha subrayado la necesidad de estas medidas ante el anuncio que es posible de que haya ayudas para avellanos, pero no para almendros y algarrobos.

Ha asegurado que los tres cultivos quedaron "muy afectados" por las sequías de 2023 y 2024, hasta el punto "de que arrastraron las consecuencias en la campaña 2025".

Los efectos de la sequía provocaron una caída de la producción del 80% en el almendro y de un 50% en el algarrobo.

"No se trata solo de garantizar la continuidad de unas explotaciones agrarias, sino también de preservar la actividad económica de los territorios rurales, fijar población y conservar unos mosaicos agroforestales imprescindibles para prevenir los grandes incendios", ha añadido la organización.