Agro.- UP pide declarar las lluvias de enero causas de fuerza mayor para las ayudas de la PAC

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha pedido a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat que considere las lluvias reiteradas de enero como causa de fuerza mayor para el pago de ayudas de la PAC 2026, ha explicado este jueves en un comunicado.

"Las lluvias reiteradas han impedido avanzar en las tareas agrícolas de las tierras de cultivo, dejando los campos de cereal y cultivos herbáceos de verano pendientes de recolectar y de poder, por un lado, recolectar los cultivos y, por otro, sembrar los de invierno", explica UP.

El sindicato ha solicitado que la cartera de la Generalitat aplique las disposiciones que le otorga el Real decreto de la PAC y "considere este prolongado período de lluvias de enero como una causa de fuerza mayor o situación excepcional que dificultará el cumplimiento de las buenas condiciones agrarias y ambientales".

Según UP, dichas precipitaciones han dificultado la obligación de rotación y de diversificación de los cultivos que contempla la normativa, y que tienen el objetivo de mejorar la estructura del suelo, aumentar el contenido de carbono del mismo y evitar así la erosión y desertificación.

"La normativa se debe adecuar a la climatología de cada campaña, y no al revés", explica el comunicado, a la vez que recuerda que las condiciones climáticas de cada campaña son cada vez más cambiantes y variables, en sus palabras.