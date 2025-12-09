Agro.- UP reivindica al sector apícola con un sello que identifica la miel producida en Catalunya

UP reivindica al sector apícola con un sello que identifica la miel producida en Catalunya - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha presentado un sello de garantía de Miel de apicultoras y apicultores de Catalunya, que identifica a aquellas mieles elaboradas íntegramente por la apicultura catalana, informa en un comunicado este martes.

La nueva marca, impulsada conjuntamente por varias asociaciones de apicultores en colaboración con el sindicato, ha sido presentada en la Casa de l'Agricultura de Barcelona, que ha contado con la presencia de varios representantes del sector apícola catalán.

Su objetivo principal distinguir aquella miel producida y manufacturada íntegramente en territorio catalán y, de esta forma, "potenciar la visibilidad y reconocimiento del sector".

El identificador también busca reforzar la imagen del sector de cara a los consumidores, reconociendo las "buenas prácticas agrarias seguidas en la obtención del producto".

Asimismo, durante la presentación también se han desgranado qué procedimientos y requisitos hace falta seguir para poder adscribirse a este reconocimiento, de cara a los profesionales apícolas.