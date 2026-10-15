Aprobados los proyectos y reparto definitivo de los 22,5 millones de euros para empleo agrario en Cádiz

Blanca Flores presidiendo la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), subvencionado por el Gobierno central, en la que se han aprobado por unanimidad los proyectos de obras de interés general y social de Garantías de Rentas y de Empleo Estable en 41 municipios de la provincia de Cádiz. Entre ambas modalidades se van a desarrollar 134 proyectos en el ejercicio 2026-2027 y el programa dispondrá este año de 22,5 millones de euros.

En una nota, la Subdelegación ha señalado que la cuantía destinada a los municipios gaditanos por el programa PFEA se ha incrementado un 28,78% desde el año 2019, pasando de 17.473.883 euros a los 22.502.750 euros actuales.

Además, ha indicado que el importe total de la inversión, incluyendo el coste de materiales, es de 32.620.612 euros. Esta cantidad supone la realización de 11.706 contrataciones y se generarán 217.106 jornadas de trabajo en nuestra provincia.

En este sentido, ha recordado que la aportación estatal financia la totalidad de los salarios y seguros sociales del personal contratado y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social paga el 69% del total de los proyectos, mientras que Junta y Diputación aportan el 31% restante.

La Subdelegación ha explicado que para los 93 proyectos de Garantía de Rentas se destina el 78,05% del total de estos fondos del PFEA, lo que se traduce en 17.561.711 euros, que va a suponer la realización de 9.197 contrataciones y un total de 169.749 jornadas laborales. El SEPE otorga estas ayudas directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta.

En cuanto al coste de los materiales, es de 7.902.769 euros, lo que eleva el montante total de este programa en la provincia de Cádiz a 25.464.481 euros.

Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos, ha recordado.

Por su parte, los proyectos de Empleo Estable serán 41, que representan el 21,95% restante del total de fondos asignados para Cádiz, en concreto, 4.916.596 euros, que va a suponer 2.509 contrataciones, con un total de 47.357 jornadas laborales. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis. El coste de los materiales en el programa de Empleo Estable se eleva a 2.239.535 euros, con lo que la cuantía total invertida es de 7.156.131 euros.

La Subdelegación ha recordado que como criterios de selección se contemplan el número de puestos de trabajo que generen, si el mismo proyecto se presentó anteriormente y no alcanzó puntuación suficiente, si el municipio no tuvo proyectos de Empleo Estable en ediciones anteriores, si se imparte a los trabajadores formación que mejore la empleabilidad en competencias y empleos verdes y digitales, y la integración del principio de igualdad, con un compromiso de solicitar en la oferta de empleo un porcentaje de mujeres superior al 50%, entre otros.