Asaja avanza campaña difícil de comercialización de la uva y acusa a compradores de querer hundir los precios

Archivo - Varias uvas colgando de una parra en una de las fincas de la bodega Señorío de Sobral, - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de Asaja en Castilla y León han vaticinado una "campaña difícil" de comercialización de la uva y han acusado a los compradores de extender "cierta psicosis" en el sector para hundir los precios de la uva de forma generalizada sin diferenciar zonas o calidades.

Asaja ha realizado esta advertencia ante el inminente inicio de la vendimia en Castilla y León, que este año se adelantará en el tiempo, y ha exigido el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas y estipula que todas las operaciones de venta estén amparadas por contrato y que se pague la uva a 30 días.

"Lo que sea saltarse cualquiera de estos puntos queda fuera de la legalidad y la Administración debe actuar con contundencia", ha exigido Asaja que ha asegurado que a día de hoy hay algunos casos de uva no cobrada de la campaña 2025.

Ante esta situación, ha reclamado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que "ponga desde ya" todos los medios para supervisar la campaña de compraventa de uva y establezca los "controles oportunos" para que se cumpla la ley "y no sea de nuevo el agricultor la parte esquilmada".

La OPA ha recordado además que las bodegas reciben "importantes fondos" financiados vía PAC para promocionar el vino y ampliar mercados exteriores.

"Los agricultores han hecho su parte, han actuado con responsabilidad, incluso aceptado reducciones de rendimientos, se han adaptado en todo momento a los requerimientos de las bodegas y del mercado. Pedimos la misma responsabilidad a las bodegas, que paguen la uva como deben, porque sin viticultores también ellas tienen los días contados", ha reclamado Asaja.