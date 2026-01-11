AV.- Agro.- Ordeig anuncia una próxima reunión para un "frente común" ante el pacto UE-Mercosur

Archivo - Ordeig en una rueda de prensa reciente - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado una reunión extraordinaria esta próxima semana para "un frente común" con las organizaciones del sector, en que se decida cómo reaccionar ante el acuerdo UE-Mercosur y cómo defender ante Gobierno y UE lo que se decida.

Lo ha declarado a los periodistas este domingo por la tarde junto a la secretaria general del Departament, Cristina Massot, en Bàscara (Girona), tras reunirse con representantes del sector agrario y ganadero durante sus cortes de carretera desde el jueves.

Tras la reunión, ha pedido "por favor" levantar esos cortes de carreteras para trabajar en ese frente común, trabajando por el futuro del sector (quienes mantienen los cortes lo abordarán en asambleas ahora, tras la reunión con Ordeig).

(HABRÁ AMPLIACIÓN)