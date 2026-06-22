Caprabo prevé un 8% más de ventas de productos tradicionales de Sant Joan este 2026

Imagen de Caprabo para la campaña de Sant Joan. - CAPRABO - DAVID AIROB

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé que las ventas de productos tradicionales de la campaña de Sant Joan aumente un 8% este 2026, manteniendo así al alza la demanda de los alimentos y bebidas más habituales en la festividad, informa este lunes en un comunicado.

Ha destacado la oferta de cocas, especialmente la de hojaldre, que lidera el ránking de la demanda de los consumidores, aunque también ha resaltado el incremento "destacado" de las ventas de bebidas como cava, vino y cervezas, y de productos como embutidos y aperitivos.

"La revetlla de Sant Joan en una de las festividades tradicionales de Catalunya, y la gastronomía ejerce un papel fundamental en su celebración", ha destacado la compañía, y explicado que adapta su oferta cada año con el objetivo de responder a las necesidades de los clientes durante la jornada.