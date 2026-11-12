Detectados 5 nuevos casos de peste porcina en la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona)

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BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha anunciado la detección de cinco nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona), según ha anunciado en un comunicado este jueves.

Ha añadido que todos los casos confirmados esta semana corresponden a restos de animales con una antigüedad estimada superior de 1,5 meses.

Durante esta semana se han analizado 371 muestras, con un porcentaje de positivos del 1,3%, y desde el inicio del brote, se han realizado 15.484 análisis, con 429 positivos.

Por otro lado, la Conselleria ha explicado que esta semana se han capturado 388 jabalíes en la zona restringida, con lo que se suman 14.795 ejemplares capturados desde el inicio del brote.

Hasta el momento se han instalado 34 trampas y 93 trampas colectivas, y se han ejecutado 354 cierres para evitar la entrada o salida de jabalíes.