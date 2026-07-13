La D.O. Cava impulsa medidas para adaptar el modelo productivo al cambio climático

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BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la D.O. Cava ha aprobado las normas para la campaña de cosecha de 2026, con medidas "estructurales" para adaptar el modelo productivo al cambio climático, informa en un comunicado este lunes.

La vendimia "se presenta con perspectivas claramente favorables" y las normas tienen el objetivo de mantener el valor del cava a largo plazo.

Entre las principales decisiones, ha destacado que los Cavas de Guarda pueden tener un rendimiento máximo para la producción inmediata de 10.000 kilos por hectárea, para reforzar "la apuesta del sector por la calidad y el equilibrio entre la producción y el consumo".

La presidenta del Consell Regulador, Marta Vidal, ha destacado que es la primera denominación de origen que impulsa medidas para adaptarse al cambio climático "reforzando al mismo tiempo la calidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector".

Las normas de campaña mantienen la provisión de garantía cualitativa para el vino destinado a Cava de Guarda que se estableció en 2024 por la sequía y que permite disponer de una reserva de vino de calidad para dar respuesta a oscilaciones de producción derivadas de fenómenos meteorológicos.