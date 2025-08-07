Gobierno Vasco asume como "prioridad estratégica" la "diferenciación y valorización" de vinos de Rioja Alavesa

La consejera Barredo reafirma su compromiso de apoyar "iniciativas de comercialización con identidad propia"

VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha asumido como "prioridad estratégica" la "diferenciación y valorización" de los vinos de Rioja Alavesa, por lo que ha reafirmado su compromiso de apoyar "iniciativas de comercialización con identidad propia", según ha explicado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

La consejera ha destacado, en su respuesta a una solicitud de información parlamentaria de EH Bildu, recogida por Europa Press, que el Gobierno Vasco "seguirá trabajando en colaboración con el sector para reforzar esta estrategia de diferenciación".

Con ese fin --añade-- estudiará "nuevas herramientas de valorización territorial"; apoyará "iniciativas de comercialización con identidad propia"; y promoverá "modelos de gobernanza más sensibles a la diversidad interna de la denominación", en referencia a la Denominación de Origen Calificada Rioja, a la que pertenece la zona de Rioja Alavesa.

Barredo manifiesta que "la diferenciación y valorización de los vinos de Rioja Alavesa es una prioridad estratégica para el Gobierno Vasco", ya que "constituye un elemento clave para mejorar la rentabilidad, fortalecer la identidad territorial del producto y para posicionarse en los mercados con mayor valor añadido".

En su respuesta, la consejera repasa algunas de las medidas que el Ejecutivo autonómico ha adoptado en los últimos años con el fin de contribuir a este objetivo.

"CALIDAD DIFERENCIADA"

De esa forma, recuerda el apoyo aportado a "las figuras de calidad diferenciada", algo que se ha llevado a cabo "promoviendo el uso de menciones geográficas como la 'zona Rioja Alavesa' en el etiquetado, e impulsando el conocimiento y el reconocimiento de las categorías de vino de 'viñedo singular', 'vino de zona' y 'vino de municipio' previstas en el marco de la DOCa Rioja".

Asimismo, alude a las medidas para el fomento de la trazabilidad y la valorización del origen mediante el apoyo a proyectos de digitalización, sistemas de control "más transparentes", y herramientas "que permiten reforzar la conexión entre producto, territorio y viticultor".

La consejera recuerda también los pasos dados para "la promoción específica de Rioja Alavesa como territorio vitivinícola diferenciado a través de la marca 'Basque Wine'", así como la participación en ferias y eventos especializados, y las campañas institucionales "que refuerzan la imagen de calidad, tradición e innovación asociada a la comarca" de Rioja Alavesa.