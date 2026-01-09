Grupo Enhol y Stellum Food&Tech entran en el capital de Huerta de Peralta

Archivo - Productos de Huerta Peralta - HUERTA PERALTA - Archivo

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Stellum Food&Tech I, vehículo de inversión especializado en el sector alimentario de la gestora de capital privado Stellum Capital apoyado por Sodena, y el grupo navarro Enhol, a través de su recién creada sociedad Enhol Food Capital, se han incorporado como socios a la empresa Huerta de Peralta con el objetivo de impulsar su crecimiento y acompañar su proceso de profesionalización.

La familia Resano se mantiene como principal accionista y varios miembros de la familia seguirán en áreas clave de ésta, según han informado en una nota las tres partes implicadas.

Huerta de Peralta principalmente elabora productos con marca de distribuidor (MDD), pero también es conocida comercialmente por su marca 'El Huertico'. La empresa se dedica al cultivo, la transformación y comercialización de hortalizas frescas de IV gama, productos lavados, troceados y envasados para su consumo inmediato.

La entrada de los nuevos socios busca reforzar el plan de crecimiento de la compañía, que factura 28 millones de euros, con un equipo de más de 200 personas en sus instalaciones de Peralta y gestiona directa e indirectamente 500 hectáreas de cultivos al aire libre y protegidos bajo invernaderos.

Fundada por Francisco Resano en 1987, Huerta de Peralta incorporó en los 90 a sus hijos en la gestión y en los primeros años de 2000 pasó de ser un productor agrícola a un proveedor integrado de soluciones de IV gama, gracias a las inversiones realizadas en su planta productiva.

El plan de negocio de la compañía contempla el crecimiento orgánico e inorgánico y está centrado en tres pilares: reforzar el posicionamiento como productor y fabricante de IV gama, potenciar su presencia en el canal Horeca nacional y lanzar su expansión internacional.

Según ha explicado Francisco Resano, socio fundador de Huerta de Peralta, "la incorporación de Enhol y Stellum al proyecto de Huerta de Peralta supone un reconocimiento al trabajo realizado durante años para situar la compañía en la posición actual, así como una clara evidencia de la confianza en nuestro modelo de negocio". "Además, refuerza el equipo de Huerta de Peralta y asegura el desarrollo y crecimiento del proyecto a futuro", ha asegurado.

Por su parte, Diego y Gonzalo Oliver, directores generales mancomunados de Grupo Enhol, han destacado que "esta operación se alinea plenamente con nuestra estrategia de inversión en el sector alimentario y con nuestra apuesta por proyectos con visión de largo plazo, alto potencial de crecimiento y un fuerte arraigo territorial". "Huerta de Peralta representa un modelo sólido y con recorrido, y nos ilusiona acompañar a la familia Resano en esta nueva etapa de crecimiento y expansión", han señalado.

David Martínez y Joaquín Senosiain, socio y director de inversiones, respectivamente, de Stellum Capital, han asegurado que "Huerta de Peralta es una compañía que ha sabido crecer en un sector muy exigente, fidelizando a sus clientes a través de un producto y servicio de alta calidad". "Asimismo, está liderado por un equipo de personas con un gran compromiso y con valores alineados a los de Stelllum Capital, lo que ha sido clave para realizar nuestra inversión", han afirmado.